Kahramanmaraş'ta 30 kilo 350 gram uyuşturucuyla yakalanan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 30 kilo 350 gram uyuşturucuyla yakalanan TIR'ın sürücüsü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta tırda 30 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.İ'yi takibe aldı.
Şüphelinin kullandığı TIR'da narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 30 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: #kahramanmaraş #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Narin cinayetinde 'delil' niteliğinde yeni ayrıntı
- Yasak kardeşim yasak!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Belediye başkanı, kafası kesilmiş halde ölü bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- 'Ayşenur burada, sakın eve gelme'
- 200 milyon euroluk dev ponzi vurgunu!
- Beyrut ve Hayfa'da dumanlar yükseldi