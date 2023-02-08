Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Beyza, 42 saat sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:44

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:06

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Yardımlar doğrultusunda afet bölgesine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekipleri, depremin 42'nci saatlerinde Kahramanmaraş'ta enkazdan 4 yaşlarındaki Beyza isimli kız çocuğunu sağ olarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan elleriyle 'çak' yapan Beyza ile itfaiye eri bir süre sohbet etti.

İtfaiye eri küçük kıza kardeşinin ve annesinin nerede olduğunu sordu. Beyza, tedavisinin yapılacağı hastaneye ulaştırılmak üzere sedye ile ambulansa götürüldü.