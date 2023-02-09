Kahramanmaraş'ta ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat yaşama tutundu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 06:45

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:41

Merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay’a bağlı Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72’inci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.

AYAKLARINA BEZ DOLAMIŞ

72 saat mahsur kaldığı enkazın içerisinde üşümemek için ayağına sürünerek bulduğu bez parçalarını dolayarak ısınan Hasan Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. “Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol” diyen Yüce'nin tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar devam ediyor.