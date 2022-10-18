Kahramanmaraş'ta bir çift evlerinde ölü bulundu

18 Ekim 2022 Salı, 17:47

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay'dan (47) haber alamayan akrabaları, çifti evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'KARBONMONOKSİT' İDDİASI

Sağlık ekipleri Mahmut ve Rabia Karabay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karı kocanın karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.