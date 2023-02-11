Kahramanmaraş'ta enkazda 'Ben ölürsem kalanlar okusun' yazılı tahta parçası bulundu

Afetin kalbi olan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, depremde yıkılan Anadolu apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 11:49
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

"BEN ÖLÜRSEM KALANLAR OKUSUN"

Son olarak depremde yıkılan Anadolu apartmanında ANDA ekipleri tarafından “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.

Aynı tahtada "2004" tarihi yazılı olduğu da görüldü.


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