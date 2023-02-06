Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından korkunç manzara...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:57

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:43

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede ağır yıkım yarattı.

İlk belirlemelere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Hatay ve Kilis'te şimdiye kadar 912 yurttaşımız hayatını kaybetti.

Depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta günün ağarmasıyla büyük yıkım ortaya çıktı.

İşte Pazarcık'taki o korkunç görüntüler...