Kahreden ölüm... Alkollü sürücünün otomobille çarptığı Merve kurtarılamadı
Ankara'da, kaldırımda yürüyen Merve Onaycı (33), alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir İrfan Sözügüzel (29) tutuklandı.
Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde, önceki gün Kadir İrfan Sözügüzel yönetimindeki 06 GM 621 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Merve Onaycı'ya çarptı. Ağır yaralanan Onaycı, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Onayca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından araçta çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Sözügüzel'in, yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Kadir İrfan Sözügüzel, bugün adliyeye sevk edildi.
Sözügüzel, ifadesinde, kaza öncesi kız arkadaşı ile tartıştıklarını belirterek, "Kız arkadaşımı eve bırakmıştım. Moralim çok bozuktu, alkol aldım. Yolda ilerlerken aniden panik yaptım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Telaştan kaldırımda yürüyen bayanı fark edemedim. Pişmanım" dedi.
Kadir İrfan Sözgüzel, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Merve Onaycı'nın cenazesi ise dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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