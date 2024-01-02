Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 09:13

Güncelleme: 02.01.2024 - 09:14

Feci kaza, Kahta Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Kahta istikametine giden M.K. idaresindeki 27 JH 019 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü M.K. ile otomobilde bulunan M.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.