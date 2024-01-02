Kahta’da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.
Feci kaza, Kahta Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Kahta istikametine giden M.K. idaresindeki 27 JH 019 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü M.K. ile otomobilde bulunan M.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Uyarıların ardından korkutan deprem!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- İstanbul'a kar uyarısı!
- Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının hikayesi ortaya çıktı
- Cinayet için adres gösterdi, İYİ Parti'den çağrı geldi
- Yeni yıl sabahına deprem ile uyandılar
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'