Kahvaltıya gelmeyen 23 yaşındaki Emine, odasında ölü bulundu

25 Aralık 2022 Pazar, 14:54

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve arkadaşlarıyla beraber yaşayan Emine Karayılan, önceki gün sabah kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odasına giderek kontrol etti.

ÖLÜ BULUNDU

Karayılan'ın hareketsiz olması ve tepki vermemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri Karayılan'ın cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ' İDDİASI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi, baba Hasan Karayılan'a ve ağabeyine teslim edildi.

Kalp rahatsızlığı bulunan ve ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Karayılan'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine götürüldü.