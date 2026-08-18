Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç’ın cenaze programı belli oldu

Kahve Dünyası’nın sahibi ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu Birol Altınkılıç’ın cenaze programı belli oldu.

66 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Altınkılıç için 19 Ağustos Çarşamba günü cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze namazının ardından Altınkılıç’ın naaşı Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇELENK YERİNE BAĞIŞ ÇAĞRISI

Altınmarka Grubu tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda, cenaze törenine çelenk gönderilmemesi rica edildi.

Bağış yapmak isteyenlerin ise TEGV, AÇEV, Darüşşafaka, KAÇUV, TŞCV, Koruncuk, TEV, TEMA veya LÖSEV’e bağışta bulunabileceği belirtildi.

Aynı gün saat 20.00-21.00 arasında Shangri-La Bosphorus Oteli’nde dua okutulacağı bildirildi.

BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurulan Altınmarka Gıda’nın ve Kahve Dünyası’nın da aralarında bulunduğu şirketleri bünyesinde barındıran Altınmarka Grubu’nun kurucularındandı.

Kakao işleme ve çikolata üretimi alanında büyüyen Altınmarka Grubu, zamanla uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir yapıya dönüştü. Grup; gıda üretimi, perakende, kahve, çikolata, inşaat ve lojistik gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor.

Kahve Dünyası, 2000’li yılların başında İstanbul Eminönü’nde açılan ilk mağazasıyla faaliyetlerine başladı. Marka daha sonra Türkiye genelinde büyürken kahvenin yanı sıra çikolata, dondurma ve unlu mamul üretimine de yöneldi.

2011 yılında Londra’da açılan mağazayla yurt dışına çıkan Kahve Dünyası’nın bugün Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

“EN ZENGİN 100 TÜRK” LİSTESİNDE YER ALMIŞTI

Altınmarka Grubu, kakao ve çikolata sektöründeki yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden biri haline gelirken, Altınkılıç ailesi de Ekonomist dergisinin daha önce yayımladığı “En Zengin 100 Türk” araştırmalarında yer almıştı.

Grup çatısı altında Altınmarka Gıda, Detay Gıda, Detay Kahve, Detay Unlu Mamuller ve Dondurma, Altınkılıçlar Kahve ve Kakao Ürünleri, Baylan Gıda, Alcao ve Altınyapı İnşaat Turizm Lojistik gibi şirketler bulunuyor.