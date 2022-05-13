Kahve kokusu İzmir’e yayılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kolombiya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle yarın günü Karantina Meydanı’nda Kolombiya Kahve Festivali düzenliyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 06:46
Kahve kokusu İzmir’e yayılıyor
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Festivale katılacak İzmirliler geleneksel Türk ve Kolombiya kahvesinin yanı sıra sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini de deneyimleme fırsatı bulacak.

Festival kahve ikramlarıyla başlayacak. Program “Vertigografiti” topluluğundan dört grafiti sanatçısı tarafından yapılan Kolombiya Dostluk Murali açılışının ardından Latin dans gösterisiyle devam edecek ve İbis Maria konseriyle son bulacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesi kahve

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