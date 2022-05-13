Kahve kokusu İzmir’e yayılıyor

13 Mayıs 2022 Cuma, 06:46

Festivale katılacak İzmirliler geleneksel Türk ve Kolombiya kahvesinin yanı sıra sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini de deneyimleme fırsatı bulacak.

Festival kahve ikramlarıyla başlayacak. Program “Vertigografiti” topluluğundan dört grafiti sanatçısı tarafından yapılan Kolombiya Dostluk Murali açılışının ardından Latin dans gösterisiyle devam edecek ve İbis Maria konseriyle son bulacak.