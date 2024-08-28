Kahvehanede dehşet anları: Rahat tavırlarla geldi, işletmeciyi böyle bıçakladı!

Manisa’da rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, husumetlisi olan iş yeri işletmecisini göğsünden bıçakladı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 07:16
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Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi’nde, dün 23.25 sıralarında kameraya yansıyan görüntülerde kahvehaneye giren Mehmet Y. isimli şahıs, husumetlisi olduğu işletmeci Eyüp Deniz’in masasına gelerek belinden çıkardığı bıçağı Deniz’in sağ göğsüne sapladı.

Bıçaklanan Deniz ayağa kalkarak Mehmet Y.’yi kendinden uzaklaştırıp kahvehanenin dışına çıktı. Yaşanan onay ve panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Eyüp Deniz, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Mehmet Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Y. bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.


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