Kahvehanede horoz dövüşü! 109 bin 485 TL ceza

Gaziantep'te, polis ekiplerinin baskınında, kahvehanede horoz dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye toplam 109 bin 485 TL ceza kesildi.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:32
Kahvehanede horoz dövüşü! 109 bin 485 TL ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kahvehanede horoz dövüştürüldüğü yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kahvehaneye düzenlenen baskında, dövüş için kurulan ring alanında 7 horoz ele geçirildi.

Horozlar, hayvan barınağına teslim edildi. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 109 bin 485 TL ceza kesildi.

Kahvehaneyi işleten 4 kişi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı. 

 

 


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