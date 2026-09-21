Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, şüpheliler aranıyor

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, mahalledeki bir kahvehanede karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirlerine tabancalarla ateş açması sonucu çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Günkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Günkan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Diğer 5 yaralının ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya karışıp, silah kullanan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.