Kahvehanedeki şüpheli ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı: 2 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Eski Cami Mahallesi’ndeki bir kahvehanenin işletmecisi, 21 Eylül’de iş yerinin önündeki masada bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, masadaki kişinin Mehmet Gök (35) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİDE CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Gök’ün cansız bedeni, ölüm sebebinin netleşmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan detaylı otopsi incelemesinde, Mehmet Gök’ün darbedilerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Otopsi raporunun ardından cinayet şüphesiyle çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ü.B. ve E.Ç.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.