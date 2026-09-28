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Kahvehaneye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı, saldırgan aranıyor!

Kahvehaneye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı, saldırgan aranıyor!

28.09.2026 23:06:00
Güncellenme:
DHA
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Kahvehaneye silahla ateş açıldı: 1 ölü, 4 yaralı, saldırgan aranıyor!

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahalledeki kahvehaneye silahlı bir kişi tarafından silahlı ateş açıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Mehmet Atlı (71), M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atlı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kahvehane çevresinde önlem alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Mersin #Kahvehane