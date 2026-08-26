Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kaldırımda yayaların 'yol vermeme' kavgası: 1 yaralı

Kaldırımda yayaların 'yol vermeme' kavgası: 1 yaralı

26.08.2026 09:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kaldırımda yayaların 'yol vermeme' kavgası: 1 yaralı

Aksaray'da, kaldırımda yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi tarafından bıçaklanan Ali Çağlayan (45) yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında Ali Çağlayan, Afganistan uyruklu 2 kişi arasında iddiaya göre kaldırımda yürürken yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, Çağlayan, bıçakla karnından yaralandı. Çağlayan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ ARANIYOR

Yaralı Çağlayan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 

İlgili Konular: #aksaray #kaldırım