Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
Bartın’da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın (50) üzerine düştü. Yaralanan Küçükbasan, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi 930'uncu Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü.
OMZUNDAN YARALANDI
Küçükbasan, omzundan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan’ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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