Kaldırımdaki cinayete 5 gözaltı

09 Aralık 2022 Cuma, 15:49

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde, 5 Aralık günü akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen Hasan Candan, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışmalarında 5 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis olayda kullanıldığı tespit edilen 2 tabancaya da el koydu. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.