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Kalkışa hazırlanıyordu: İstanbul Havalimanı’nda İranlı havayolu şirketinin uçağına haciz

Kalkışa hazırlanıyordu: İstanbul Havalimanı’nda İranlı havayolu şirketinin uçağına haciz

28.09.2026 20:55:00
Güncellenme:
DHA
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Kalkışa hazırlanıyordu: İstanbul Havalimanı’nda İranlı havayolu şirketinin uçağına haciz

İranlı havayolu şirketi Caspian Airlines'e ait uçak, 3 milyon euroluk borç nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi.
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İstanbul Havalimanı’ndan İran’a seferler yapan İranlı Caspian Airlines’in bir gözetim şirketine borcundan dolayı hukuki süreç başlatıldı.

Şirketin 3 milyon euroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, bu sırada havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi.

Bunun üzerine görevli memurlar, yolcuların uçaktan indirilmesini istedi.

Uçaktan indirilen yolcular terminale alınırken, uçağa ise haciz işlemi uygulandı.

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