Kalp krizi geçiren traktör sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum’un Alaca ilçesinde, traktör kullanırken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.
Alaca’ya bağlı Büyükcamili köyünde edinilen bilgiye göre, kendisine ait traktör ile Alaca’ya giden Hüseyin Ayhan, ilçede işlerini bitirdikten sonra köye dönmek üzere yola çıktı. Köy girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hüseyin Ayhan, traktörden düşerken kontrolden çıkan traktör ise devrildi. Kazayı gören köylüler 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Yapılan ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın olay sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği tahmin edilen Hüseyin Ayhan’ın cesedi otopsi yapılanmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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