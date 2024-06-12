Kalp spazmı geçiren şoför dükkana böyle daldı, kendine gelince yoluna devam etti

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:07

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:08

Bursa'da kalp spazmı geçiren servis şoförü, tekstil atölyesine girdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför, daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken atölyede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp spazmı geçiren servis şoförü, aracın kontrolünü kaybederek tekstil atölyesi girdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren servis şoförü, dükkan içerisinde ileri-geri manevra yaptı. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Atölyede kimsenin bulunmamasının faciayı önlediğini ifade eden işyeri sahibi Ahmet Çini şunları söyledi, "Saat 04.45 sıralarında cam kırılma seslerine uyandık. Balkondan aşağıya doğru baktığımızda tekstil atölyesine aracın girip çıktığını gördük. Daha sonra şoförün kalp spazmı geçirdiğini öğrendik. Kalp spazmı geçirdiği için kaza yaşanmış. O sırada içeride kimse yoktu. Mesai saatleri 8-18 arasında. O sırada içeride kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Servis şoförünün de durumunun iyi olduğu öğrendik." dedi.