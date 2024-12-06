Kameraya yansıdı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Nusret Gergef’in (37) hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 1 Kasım günü 16.00 sıralarında Barış Mahallesi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.
Nusret Gergef yönetimindeki 56 ABD 462 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 KBU 325 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Gergef, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gergef, kurtarılamadı.
Bu arada kazanın çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Etiketler: #Siirt #motosiklet #kaza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Birçok kurumda görevden alma ve atamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!