'Kamu görevlisiyim, ücretsiz iznimde ek iş olarak bulaşıkçılık yapıyorum'

01 Şubat 2022 Salı, 15:56

Türkiye'de son zamanlarda muhalefet partilerinin yaptığı erken seçim açıklamaları ve beklentisi ile siyasi partiler her ihtimale hazırlıklı olmak adına seçim kampanyalarına çalışmaya başladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve halkın yaşadığı sosyal buhran 'erken seçim' ihtimalini ateşledi. Cumhuriyet Tv yurttaşlara ''Şu an seçim olsa oyunuzu hangi partiye/adaya verirdiniz'' sorusunu yöneltti.

"Seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz" sorusuna yurttaşlar ''Silivri'ye mi gitmemi istiyorsun'', ''Açıklayamam çünkü tehlikeye girerim'' şeklinde yanıt vererek endişe ve korkularını dile getirdii.

Mikrofon uzattığımız bir devlet memuru yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

''Ben bir devlet memuruyum, ücretsiz izine çıktım. İkinci bir yere işe gidiyorum. Napıyorum biliyor musunuz? Bir restaurantta bulaşıkçılık yapıyorum. Ben yüksek okul mezunuyum. Bir çocuğum ve torunum var. Biz bu haldeyiz. Ben kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan şu bu falan demiyorum ama ülke batmış, bitmiş durumda. Cebimdeki parayı size göstereyim. Bu parayı (10 TL) karta yükleyip gidicem.''

''KEL GÖRÜNDÜ''

"Bir yıl öncesinde ülkenin böyle bir duruma geleceğini düşünür müydünüz" sorusuna ise seçmenin yanıtı şöyle oldu:

''Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bu böyleydi. Geçen sene işte süspansiyonlarla, yurt dışından alınan paralarla, yapılan satışlarla, satılan fabrikalarla hazineyi şişirdiler. Gerçek ortaya çıkınca şapka düştü, kel göründü. Türkiye'nin durumu şu an budur.'' şeklinde oldu.

Ekonomik krizin varlığını kabul etmeyenleri de eleştrilen yurttaş, ''Onlar ya başka bir yerde yaşıyor veyahutta biz onların hayal dünyasını hayal edemiyoruz'' ifadelerini kullandı.