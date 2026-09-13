Kamu işletmelerinin gelecek yılki yatırım ödenekleri belli oldu: Aslan payı petrol ve gaza

Kamu payının yüzde 50’nin üzerinde olduğu KİT’lerin 2027-2029 dönemi yatırım ödenek teklif tavanları belli oldu. Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan verilere göre, gelecek yıl bu kapsamda ayrılan ödenek 754.1 milyar lira olarak belirlendi. En fazla ödenek 353.8 milyar lira ile TPAO Genel Müdürlüğü’ne ayrıldı. İkinci sırada 122.7 milyar lira ile TCDD Genel Müdürlüğü geliyor. 3. sırada ise 75.6 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü bulunuyor. TEİAŞ, halen özelleştirme kapsamında bulunuyor. Özelleştirmenin “halka arz” yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin ödeneği de 70 milyar lira olarak belirlendi. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü’ne 45 milyar lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne 26 milyar lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü’ne de ayrı ayrı 13.5 milyar lira ödenek ayrıldı.