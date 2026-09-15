Kamunun nereye ne kadar reklam verdiği yine açıklanmadı: ‘Sır’ dediler, bilgi vermediler!

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kamu sermayeli şirketlerin reklam ve tanıtım harcamalarının kamu kaynakları kullanılarak gerçekleştirildiğini, bu nedenle de söz konusu harcamaların şeffaf, hesap verebilir ve objektif kriterlere göre yürütülmesinin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğunu vurguladı. THY, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, BOTAŞ ve kamu sermayesinin çoğunluğuna sahip diğer şirketlerin televizyon kanallarına aktardığı reklam bütçelerinin hangi ölçütlere göre dağıtıldığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığının bilinmediğine işaret eden Tanal, Şimşek’e şu soruları yöneltti:

“Son 5 yılda THY, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, BOTAŞ ve kamu sermayesinin çoğunluğuna sahip diğer şirketler tarafından televizyon kanallarına aktarılan reklam ve tanıtım bütçelerinin kurum ve kanal bazında yıllık dağılımı nedir? Reklam ve tanıtım bütçeleri belirlenirken hangi objektif kriterler esas alınmaktadır? Reyting, erişim, hedef kitle, maliyet-etkinlik analizi ve bağımsız medya planlama raporları dikkate alınmakta mıdır?”

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının TBMM ile Sayıştay denetimine tabi olduklarını bildirdi. Daha sonra da bu konuda Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank’tan gelen ortak yanıtı paylaştı. 3 banka ise ortak yanıtlarında, bankalara ait bilgilerin, üçer aylık dönemlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve banka internet sitelerinde kamuya açıklanan bağımsız denetim raporlarında yer aldığını bildirdi.

‘BANKA VE MÜŞTERİ SIRRI’

Yanıtta, “Bununla birlikte, kamuya açıklanan banka finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgiler, Bankacılık Kanunu’nun 73 ve 159. maddeleri kapsamında banka ve müşteri sırrı olarak mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” denildi.