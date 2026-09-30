Kamuyu 30 milyon lira zarara uğrattılar! Gaziantep'te 'sahte reçete' operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

KAMUYU YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Soruşturma kapsamında 2022-2024 yılları arasında doktor onayı ve reçetesine tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz şekilde düzenlenmesini sağladıkları belirlenen şüphelilerin, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığında sattıkları ve bu yolla kamuyu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Gaziantep'te faaliyet gösteren bazı özel hastane ve eczanelerde çalışan kişiler olduğu belirlendi. Ekipler, Gaziantep'te 7, Aydın'da 1 olmak üzere toplam 8 şüpheliye yönelik dün sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.