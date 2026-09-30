Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kamuyu 30 milyon lira zarara uğrattılar! Gaziantep'te 'sahte reçete' operasyonu: Gözaltılar var

Kamuyu 30 milyon lira zarara uğrattılar! Gaziantep'te 'sahte reçete' operasyonu: Gözaltılar var

30.09.2026 10:53:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kamuyu 30 milyon lira zarara uğrattılar! Gaziantep'te 'sahte reçete' operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep’te doktor reçetesine tabi ilaçları usulsüz reçetelerle temin edip üçüncü kişilere sattıkları ve bu yöntemle kamuyu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

KAMUYU YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Soruşturma kapsamında 2022-2024 yılları arasında doktor onayı ve reçetesine tabi ilaçlara ait reçetelerin usulsüz şekilde düzenlenmesini sağladıkları belirlenen şüphelilerin, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığında sattıkları ve bu yolla kamuyu yaklaşık 30 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Gaziantep'te faaliyet gösteren bazı özel hastane ve eczanelerde çalışan kişiler olduğu belirlendi. Ekipler, Gaziantep'te 7, Aydın'da 1 olmak üzere toplam 8 şüpheliye yönelik dün sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #gaziantep #Operasyon #Reçete

İlgili Haberler

Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 tutuklama
Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 tutuklama Mersin’de terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
9 ilde sahte fatura operasyonu: 107 şüpheli yakalandı
9 ilde sahte fatura operasyonu: 107 şüpheli yakalandı Kocaeli merkezli 9 ilde, gerçek ticari faaliyeti bulunmayan firmalar kurarak sahte faturalar düzenlediği ve bu faturaları belirli bir bedel karşılığında başka firmalara sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 107 kişi yakalandı.
Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 adres ve 2 tekneye baskın
Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 35 adres ve 2 tekneye baskın Antalya'nın Serik ilçesinde fuhuş soruşturması kapsamında 35 adres ve 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 16 şüpheli yakalandı.