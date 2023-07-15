Kamyon çarptığı ticari taksiyi sürükledi: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun ticari taksiye çarptığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:02
Kamyon çarptığı ticari taksiyi sürükledi: 4 ölü, 1 ağır yaralı
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Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında saat 06.30 sularında feci bir kaza meydana geldi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan 28 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi. İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. 


sivas trafik kazası

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