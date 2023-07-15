Kamyon çarptığı ticari taksiyi sürükledi: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:02

Güncelleme: 15.07.2023 - 07:32

Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Kavşağında saat 06.30 sularında feci bir kaza meydana geldi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan 28 ACA 910 plakalı kamyon kavşağa girmekte olan 28 T 0979 plakalı ticari taksiye çarparak önünde sürükledi. İlk belirlemelere göre taksinin içerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.