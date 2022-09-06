Kamyona çarpan otomobil, kasanın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da, kamyona arkadan çarpıp, kasasının altına giren otomobilde sürücü Mehmet Bulut (62) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya- Ankara yolunun 170’inci kilometresinde, 6 Eylül Salı günü saat 04.30 sıralarında, Mehmet Bulut'un kullandığı 34 CEE 602 plakalı otomobil, Rasim Babadağ yönetimindeki 41 AGF 059 plakalı kamyona arkadan çarptı.
3 KİŞİ SIKIŞTI
Kamyon kasasının altına giren otomobilde sürücü ve 3 kişi sıkıştı. Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri geldi. Sürücü Mehmet Bulut, kaza yerinde yaşamını yitirirken, Mahsun Bati (28), Mehmet Baştuğ ve Rıfat Baştuğ yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralıları, itfaiye ekipleri çıkardı. Mehmet ve Rıfat Baştuğ, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumu ağır olan Mahsun Bati da Kulu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kaza nedeniyle Konya-Ankara yolunda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Kamyon sürücüsü Rasim Babadağ, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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