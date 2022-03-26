Kamyonet hediyelik eşya dükkanına girdi: 5 yaralı
Sürücü Ahmet Yücel'in hakimiyetindeki kamyonet, Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde hediyelik eşya satan işyerine girdi. Polis, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hediyelik eşya dükkanına girdi. Kazada kamyonetteki aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Yücel idaresindeki 02 LE 102 pakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle hediyelik eşya satan işyerine girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekibi, kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Yücel ile yanındaki eşi Yasemin Yücel ve 3 çocuğunun yaralandığını belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olaya dair görüntülerde, kamyonetin kontrolden çıkıp ilerlemesi ve 1 yaralının da ambulansa götürülmesi yer aldı.
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