Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 çocuk öldü; 5 kişi ağır yaralandı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:45

Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen kazada E.D. idaresindeki 38 D 5553 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 51 ACG 516 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki aynı aileden H.D., K.D. (10), Z.D. (8), S.D. ve A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan K.D. ve Z.D., doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.