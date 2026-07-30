Kamyonet kasasında yaşamını sürdürüyordu: Ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5049 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Zeki Uysal'ı konteynerin yanında hareketsiz halde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Astım başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen Uysal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.