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Kamyonet şoförünü darbeden zanlının cezası belli oldu

Kamyonet şoförünü darbeden zanlının cezası belli oldu

28.07.2026 12:17:00
Güncellenme:
DHA
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Kamyonet şoförünü darbeden zanlının cezası belli oldu

Niğde'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inerek tartıştığı kargo çalışanı B.Ö.'yü aracının içinde darbeden O.B.'ye, 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüphelinin aracı, trafikten menedildi.

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Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde dün sabah saatlerinde bir darp olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetin şoförü B.Ö. ile otomobil sürücüsü O.B. arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetine girerek B.Ö.'yü darbetti.

O anlar, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı.

Polis merkezine giden taraflar, birbirlerinden şikâyetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye çeşitli maddelerden 190 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca O.B.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracını da trafikten menetti. O.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.

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