Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar’da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, Şuhut ilçesi Kavaklı köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen Ö.A.’nın kullandığı kamyonet köy girişinde İ.U.’nun kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.U., yaralanırken, ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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