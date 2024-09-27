Kan donduran cinayetin şüphelisi yakalandı: Bir yıl önce de bıçakla saldırmış
Sakarya’nın Hendek ilçesinde işe gitmek için kaldırımda yürüyen Erol Korkmaz’ı tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı yakalandı. Zanlının, aralarında husumet bulunan Korkmaz’ı bir yıl önce de bıçaklayarak yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.
Abdurrahman Gürses Caddesi’nde Erol Korkmaz (36), dün sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kaldırımda yürürken bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Bacağı ve başından vurularak ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
Korkmaz’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, saldırganın duvarın arkasına saklandığı, Korkmaz’ın yaklaşmasıyla bulunduğu yerden çıkarak ateş etmeye başladığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.
BİR YIL ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ
Polis ekipleri tarafından cinayeti işleyen şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan C.Y., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlının, bir yıl önce de Erol Korkmaz’ı bıçaklayarak yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.
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