‘Kanal İstanbul kabul edilemez’

Türkiye Çevre Platformu ve Doğa için Sanat Derneği tarafından koordine edilen “İstanbul’u kaybediyoruz” başlıklı organizasyonun ilk ayağı TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde yapıldı. Doğa İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksen Ezeltürk, “Evrensel düzeyde iklim değişimi günümüz itibarıyla bir iklim krizi boyutunda. Bu düzen yalnızca ekosistemleri tahrip etmekle kalmayıp hakları, hukuku ve demokratik yaşamı da içten içe aşındırmaktadır. Yaşam hakkımızın korunması, yaşamın sürdürülebilir olabilmesi için hızlı köktenci tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm dünyada örneklerini görsek de, ülkemiz maalesef son yıllarda giderek artan bir ivmeyle bir çevre ve doğa katliamı ile karşı karşıyadır” dedi. Ekokırımın küresel bir suç olarak dünya vizyonunda tartışıldığını belirten Ezeltürk, “İstanbul ile çevresi Marmara Bölgesi’nin ekolojik dengesini sarsarak bozacak, uluslararası ilişkiler düzeyinde ülke yaşamını daha da zora sokacak Kanal İstanbul projesinde, bilim insanlarının tüm uyarıları ve toplumumuzun büyük çoğunluğunun karşı duruşuna rağmen, ısrarla geri dönülemez biçimde doğayı tahrip eden adımların atılması kabul edilemez gelişmelerdir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada insanların, hayvanların, bitkilerin ve ekosistemlerin birlikte var olacağını vurgulayan Ezeltürk, “İklim krizine karşı gerçek yanıt ve çözüm, hakları güvence altına alan, demokratik katılımı sağlayan, eşitsizlikleri azaltan ve yaşamın bütünlüğünü esas alan, doğayla barışık köklü sistemsel bir dönüşümün gerekliliğidir” dedi.