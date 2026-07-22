Kanal İstanbul’un savunma ve güvenliğe etkileri tartışılırken, MSB’den yanıt geldi: ‘Detaylı analiz yapılıyor’

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Kanal İstanbul Projesi’nin yalnızca çevresel ve ekonomik etkileri değil, Türkiye’nin güvenlik ve savunma planlaması açısından doğurabileceği sonuçların da tartışıldığına dikkat çekti.

Özellikle İstanbul’un batısında oluşacak yeni su yolu nedeniyle bölgenin kara bütünlüğü, Trakya ile İstanbul arasındaki bağlantılar, kriz dönemlerinde askeri ve lojistik hareketlilik ile savunma hatlarının durumu konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.

Yanıkömeroğlu, Bakan Güler’e, “Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin bakanlığınızca veya kurumlar arası düzeyde hazırlanmış bir güvenlik ve savunma etki analizi bulunmakta mıdır? Kanal İstanbul’un Trakya ile İstanbul arasındaki kara bütünlüğü, askeri hareketlilik ve lojistik intikal kapasitesini etkilemesi söz konusu mudur? Çatalca hattı başta olmak üzere İstanbul’un batısındaki savunma planlamasına etkileri konusunda Genelkurmay Başkanlığı veya ilgili kuvvet komutanlıklarından görüş alınmış mıdır?” sorularını yöneltti.

‘DETAYLI ANALİZ’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önergeye verdiği yanıtta, “Kanal İstanbul Projesi’nin savunma planlaması, güvenlik, lojistik ve ulaştırma alanlarına yönelik etkilerinin detaylı analizi ilgili birimlerle koordineli olarak yapılmakta olup, gerekli tedbirler alınmaktadır” dedi.