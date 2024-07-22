Kanala uçan otomobilin kadranı 100'de takılı kaldı... 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:54

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:55

Feci kaza saat 08.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Cihan Yıldızhan(39) yönetimindeki 16 AHG 262 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, yağmur suyu kanalına çarparak durdu.

Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Hayriye Yıldızhan(59), Nisanur Y. (13) ve kardeşi 5 yaşındaki Eymen Y. Sıkışarak yaralandılar. Kaza yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışma sonucu kurtardılar. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan Hayriye Yıldızhan(59) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen 5 yaşındaki Eymen Y., Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.