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Kanalda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda 4 gün sonra öldü

Kanalda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda 4 gün sonra öldü

29.08.2026 10:45:00
Güncellenme:
DHA
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Kanalda boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Arda 4 gün sonra öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Arda Tutumeri (12) tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
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Olay, 25 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede bulunan sulama kanalına serinlemek için giren Arda Tutumeri, akıntıyla sürüklenerek suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aile yakınları da sulama kanalına girerek arama yaptı.

Tutumeri, bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunup baygın halde sudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Arda Tutumeri, ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Tutumeri, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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