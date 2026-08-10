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Kandıra’da denize girmek yasaklandı: 3 plaj hariç tüm sahiller kapalı

Kandıra’da denize girmek yasaklandı: 3 plaj hariç tüm sahiller kapalı

10.08.2026 10:00:00
Güncellenme:
İHA
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Kandıra’da denize girmek yasaklandı: 3 plaj hariç tüm sahiller kapalı

Kandıra’da Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
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Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.

Açıklamada, yurttaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girilmesine izin bulunan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri istendi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından alınan yasağa uymalarını ve belirlenen güvenli alanların dışına çıkmamalarını istedi.

İlgili Konular: #Plaj #Kandıra