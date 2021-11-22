Kanıyla "Beni Ragıp vurdu" yazmıştı: 8 yıl 10 ay hapis cezası

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:44

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere “Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Canan'ın "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Nurtaç Canan, "O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu" dedi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ragıp Canan (46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf avukatları katıldı.

Ragıp Canan savunmasında "Ben 18 aydır tutukluyum. O gece bir anlık öfkeyle silahı alıp, iki üç kez yere ateş ettiğimde eşimin bacağını kanadığını görünce hemen oğlumu arayıp ambulans çağırmasını söyleyerek evden çıktım. Ben evden ayrılırken kapı kapanmasın diye terlik bırakmıştım. Eşimin iş yerinden kaynaklı tartışmalar nedeniyle, üzerime çok fazla gelmesi sonucu olay yaşanmıştır. Benim eşimi öldürecek bir sebebim yok. Aramızda bir namus sorunu yoktur. Ben eşimi öldürmek istesem çatalla, tabakla bile öldürebilirdim. Ben 25 yıllık evliyim, elbette ki ufak tefek sorunlarımız olmuştur. Ama ben eşimi her zaman seviyorum. Benim eşimi yaralama kastım dahi yoktur. Birbirimizle imtihan edildik. Bir yol kazası gibi görmeniz gerekiyor. İş yerimizden dolayı bu sorunlar oldu" diye konuştu.

Ragıp Canan savunmasının devamında "Eşim aslında inada binerek beni bu suça sevk etmiştir. Eşim inatçı bir insandır. Haklıdır. Ben yüreğini incitmişim. Ondan da, sizden de af diliyorum. Gönül isterdi ki daha barışçıl olsun. Şükürler olsun, sakat da kalabilirdi. Eşimden özür diliyorum. Sizden özür diliyorum. Pişmanım" şeklinde konuştu.

Ragıp Canan savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını verdi. Ragıp Canan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraat ederken, “Eşe karşı kasten silahla yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"ZALİME DE TEKRAR ÖZGÜRLÜK SUNDULAR"

Duruşmadan sonra gözyaşları içinde açıklama yapan Nurtaç Canan, "18 aydır yatıyor. O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu. Ben bunu bir kere daha anladım. Mazlumu yine mağdur ettiler. Zalime de tekrar özgürlük sundular. Beni özgürlüğümden kısıtlayacaklar. Bana yaptığının bedeli 2 sene yatacak ve çıkacak. 3 4 ay sonra çıkacak. Sonra ben ne yapacağım. 3 ay sonra beni kim koruyacak. Ben zaten Allah'ım beni öldür. Bu adamdan kurtar diyordum. Ben kurtulmuştum şimdi beni tekrar öldürüyorlar. Bu adam cani" dedi.