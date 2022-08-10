Kanserden hayatını kaybeden Kilis Emniyet Müdürü Ali Mert, son yolculuğuna uğurlandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ali Mert (52), kan kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mert'in cenazesi, tören sonrası memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:35
Kanserden hayatını kaybeden Kilis Emniyet Müdürü Ali Mert, son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ali Mert, kan kanseri nedeniyle 3 aydır tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MEMLEKETİNDE SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Mert'in cenazesi, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi.

Ali Mert, burada kılınan cenaze namazının ardından Düziçi ilçesindeki Çiftlik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


kilis kanser emniyet müdürü Emniyet Müdürlüğü Ali Mert

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler