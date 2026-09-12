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KaosGL, Velvele ve çok sayıda LGBTİ+ örgütünün sosyal medya hesabına erişim engeli!

KaosGL, Velvele ve çok sayıda LGBTİ+ örgütünün sosyal medya hesabına erişim engeli!

12.09.2026 23:56:00
Güncellenme:
ANKA
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KaosGL, Velvele ve çok sayıda LGBTİ+ örgütünün sosyal medya hesabına erişim engeli!

KaosGL Derneği ile Velvele’nin internet sitelerinin yanı sıra çok sayıda LGBTİ+ örgütü, aktivist ve hak savunucusuna ait sosyal medya hesabı, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendi. Karar kapsamında 14 X hesabı Türkiye’den görünmez kılınırken, 11 Instagram hesabı için verilen erişim engeli ise henüz uygulanmadı.
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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesinden yapılan açıklamaya göre; KaosGL Derneği’nin “kaosgldernegi.org” ve Velvele’nin “velvele.net” alan adlı internet siteleri ile çok sayıda LGBTİ+ örgütüne ait sosyal medya hesabı, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 12 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9559 sayılı kararıyla erişime engellendi.

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Erişim engeli getirilen hesaplar arasında avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti, gazeteci ve KaosGL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları’nın sosyal medya hesapları da yer aldı.

14 X HESABI TÜRKİYE’DEN GÖRÜNMEZ KILINDI

Karar kapsamında Levent Pişkin, Seyhan Arman, Zeynep Esmeray Özadikti, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, KaosGL, Özgür Renkler Derneği, Queer Adana, Bilkent Üniversitesi LGBTİQA+ öğrenci topluluğu, Velvele, İnter Dayanışma, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, İzmir LGBTİ+ Onur Haftası ve LİSTAG Derneği’ne ait 14 X hesabı Türkiye’den görünmez kılındı.

11 INSTAGRAM HESABINA İLİŞKİN KARAR HENÜZ UYGULANMADI

Seyhan Arman, SPoD, Pembe Hayat Derneği, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Kulübü, 17 Mayıs Derneği, Yıldız Tar, Hacettepe Kuir Araştırmaları, Enes Hocaoğulları, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Bilkent Üniversitesi Resmî LGBTİQA+ Öğrenci Topluluğu ve İÜ Radar’a ait Instagram hesapları hakkında da erişim engeli kararı verildi.

Söz konusu 11 hesabın henüz Türkiye’den görünmez kılınmadığı belirtildi.

İlgili Konular: #sosyal medya #erişim engeli #LGBTİ+