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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu yakalandı

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu yakalandı

17.08.2026 09:15:00
Güncellenme:
AA
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüpheli olarak değerlendirdi.

Ekiplerce gerçekleştirilen x-ray taraması sonucunda araç, detaylı aramaya sevk edildi. Arama neticesinde, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIR'a el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Ticaret Bakanlığı #Kapıkule Sınır Kapısı

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