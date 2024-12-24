Kapısı kırılan müdür yardımcısına sürgün 'İntikam mı alınıyor?'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:55

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:07

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunda müdür yardımcısının kapısını kıran ve psikolojik baskı uygulayan müdür E.K.K. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Müdür başka bir okula öğretmen olarak gönderilirken saldırıya maruz kalan müdür yardımcısı D.K. de başka bir ilçedeki okula öğretmen olarak gönderildi. Ayrıca D.K.’ye Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak suçundan1/30 oranında maaştan kesme cezası verildi.

“BAŞVURUDA BULUNDUK”

Cumhuriyet’e konuşan ve karara tepki gösteren Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, “Bir yılı aşkın bir süredir sürekli baskı, mobbing ve itibarsızlaştırmaya maruz kalan D. K., bütün bunlar yetmezmiş gibi müdür yardımcılığı görevi alınıp başka bir ilçeye sürgün edilmiş, o da yetmemiş 1/30 oranında maaştan kesme cezası verilmiştir. Soruşturmayı yürüten müfettişlerin taraflı tavrı ortadadır” dedi. Yeni bir soruşturma yapılması için başvuruda bulunduklarını belirten Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"KAFAYA KOYMUŞLAR"

“Çok açıkça ortadadır ki korumaya çalıştıkları kindar müdürü koruyamayanlar, intikam almayı kafalarına koymuş ve mağduru cezalandırmışlardır. Bu haksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar ve imza atanlar unutmasın ki yaptığınız haksızlık yanınıza kâr kalmayacaktır. Bugün yeniden soruşturma yapılması için dilekçe verip, sonrasında da ilgili kişiler hakkında hem adli hem de idari suç duyurusunda bulunarak hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapacağız.” Müdür E.K.K., daha önce de öğrenci velileri ile yapılan bir toplantıda ‘Öğrencilerin şortuna da başının açık olmasına da karışırım. Başı açık öğrenci istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.