Kapıya siper oldu, cemaati camiye sokmadı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen genç, siper olduğu cami kapsını açtırmayarak cemaatin içeriye girmesine engel oldu. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:31
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Bornova ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan bir camide; önceki akşam namazı saatinde camiye gelen cemaat, gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü.

Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen ve isminin O.Ç., olduğu öğrenilen genç, cami kapısına siper olarak açılmasına mani oldu.

İçeriye girip akşam namazını kılmak isteyen cemaate engel olan genç, yurttaşların tüm çabalarına rağmen ikna olmadı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bunun üzerine cami imamı çareyi polisi aramakta buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince cemaate zorluk çıkaran genç, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Öte yandan, şahsın cemaati camiye sokmadığı, cemaatin de genci ikna etmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


Cami Cemaat İzmir

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