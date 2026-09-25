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Kaplıcada şüpheli ölüm: Havuzda hareketsiz halde bulundu

Kaplıcada şüpheli ölüm: Havuzda hareketsiz halde bulundu

25.09.2026 14:07:00
Güncellenme:
İHA
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Kaplıcada şüpheli ölüm: Havuzda hareketsiz halde bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde belediyeye ait Emir Kaplıcaları’nda bir kadın, konakladığı odanın içerisinde bulunan havuzda hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgilere göre olay, Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi’nde bulunan, Emir Kaplıcaları’nda meydana geldi.

Kaplıcada konaklayan Sevim Yılmaz (65), iddiaya göre bir süre odanın bahçesinde bulunan eşi tarafından arandı. Eşine seslenmesine rağmen yanıt alamayan kişi, Yılmaz’ı havuz içerisinde hareketsiz halde buldu.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yılmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

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