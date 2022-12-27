Kar etkisini gösterdi: Kastamonu'da 16 köye ulaşım kapandı

27 Aralık 2022 Salı, 10:20

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Devrekani'de 5, İnebolu'da 5 ve Küre'de 6 olmak üzere 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.