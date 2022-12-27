Kar etkisini gösterdi: Kastamonu'da 16 köye ulaşım kapandı
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 16 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Devrekani'de 5, İnebolu'da 5 ve Küre'de 6 olmak üzere 16 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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