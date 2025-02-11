Kar etkisini sürdürüyor: İstanbul'un bazı ilçelerinde araçlar yolda kaldı

Arnavutköy, Beylikdüzü ve Avcılar'da kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kar etkisini sürdürüyor: İstanbul'un bazı ilçelerinde araçlar yolda kaldı
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DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:33

Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Avcılar Firuzköy'de ise, araçlar yollarda mahsur kaldı. Kar lastiği olmayan araçlar kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Arnavutköy'de ise işçi konteynerlerinin olduğu alanda bir kişi oluşan kar örtüsünü görüntüleyerek sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nda da yoğun kar yağışı etkili oldu. Beylikdüzü Dereağzı mevkisinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı.

KALDIRIMA ÇIKTI; BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Avcılar Firuzköy'de ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Karla kaplı yolda yokuş çıkamayan araçlar mahsur kaldı. Bazı yurttaşlar araç sürücülerine yardım etmeye çalıştı. Karlı kaplı yolda ilerleyen bir sürüsü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Hasan Önal Caddesi’nde rampadan inen otomobilin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarındaki binaya çarparak durabildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Etiketler: #kar yağışı #Kar #araç

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