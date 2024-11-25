Kar nedeniyle mahsur kalan 102 vatandaşa ulaşıldı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:56

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:56

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde başlayan ve il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Açıklamada vatandaşlar don ve yollardaki buzlanmalar hakkında uyarılırken, Gümüşhane-Arsin-Trabzon Karayolu Kostan Dağı Geçidi ve Gümüşhane-Erzincan karayolu Ahmediye/Pöske Geçidi’nde kar nedeniyle yolun kapalı olduğu bu iki noktada Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Raporda kapanan köy yolları ile ilgili bilgilere de yer verildi. Gümüşhane ve ilçelerinde kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarını açmak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 4 araç ve 20 personel, Karayolları 101. Şube Şefliği’nin 36 araç ve 68 personel, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 20 araç ve 40 personel, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 16 araç ve 48 personel, Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün 5 araç ve 6 personel, Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 44 araç ve 50 personel, İl Jandarma Komutanlığı’nın ise 7 araç ve 27 personel ile çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşılırken, kar nedeniyle köylerde ve yaylalarda mahsur kalan 102 vatandaşa da ulaşıldığı belirtildi.

Jandarma Karakollarında 23’ü yetişkin, 4’ü çocuk toplamda 27 kişiye yemek ve konaklama yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada, karayolları ve dağ geçitlerinde mahsur kalan sürücülere hem kumanya desteği hem de kurtarma çalışması yapıldığı ifade edildi.